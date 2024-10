Mirella é internada - Reprodução do Instagram

Publicado 14/10/2024 10:22

Rio - MC Mirella, de 26 anos, comunicou aos fãs que foi internada nesta segunda-feira (14). A cantora explicou que foi diagnosticada com gastroenterite e negou que esteja grávida. Ela já é mamãe de Serena, fruto do relacionamento com Dynho Alves.

"Vou ficar internada. Não gosto de vir para o hospital por causa disso. Sempre que estou ruim, me internam. Sei lá quantos dias longe de Serena. E é gastroenterite, não estou grávida. Fiz também tomografia, que mostrou que era gastroenterite. Alguma coisa que comi ou bebi estava contaminado. Babado", afirmou Mirella, no Instagram Stories, nesta manhã.

Na noite de domingo, a cantora chegou a comentar que estava se sentindo mal. "Estava no restaurante, não consegui nem comer mais. Fui embora", disse. Momentos depois, a artista mostrou que estava vomitando muito.