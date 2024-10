Edu Guedes e Ana Hickmann - Reprodução do Instagram

Publicado 14/10/2024 09:57

Rio - Ana Hickmann, de 43 anos, reclamou de um comportamento do noivo, Edu Guedes, de 50, em um vídeo publicado no Instagram Stories, neste domingo (13). A apresentadora do "Hoje em Dia", da Record, comentou que o amado demora a aceitar os pedidos de colaboração nas postagens que faz na rede social.

Nunca pensei que uma collab minha fosse demorar tanto para ser aceita. Posto, faço uma mensagem linda na legenda e falo: 'E aí, vai aceitar?'. Ele olha, analisa e fala que está pensando", disparou ela.

O chef de cozinha logo se justificou: "É porque eu estava vendo o conteúdo. Tudo a gente tem que analisar". Bem-humorada, Ana mandou um recado para Edu. "Presta atenção, uma hora dessas vou começar a analisar e vou demorar mais tempo".