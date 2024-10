Mani Reggo - Reprodução / Instagram

Mani ReggoReprodução / Instagram

14/10/2024

Rio- Mani Reggo, ex-mulher de Davi Brito, campeão do "BBB 24", entrou com processo na 7ª Vara de Família da Comarca de Salvador pedindo o reconhecimento e extinção de união estável e poderá ter direito a metade do prêmio milionário conquistado pelo baiano no reality show da Globo.

A informação do processo judicial foi confirmada ao DIA, nesta segunda-feira (14), por Fabiana Rego, irmã de Mani, que cuida da carreira da dela atualmente. Ela informou que a influenciadora e empreendedora não pretende comentar o assunto agora. A reportagem também procurou Davi,mas não obteve retorno até o momento.

Segundo o advogado Guilherme Belarmino, se a união estável for reconhecida pela Justiça, ela terá direito a metade dos bens que angariaram durante a união. Neste caso, inclusive o prêmio, já que o término aconteceu após o "BBB 24" e durante o programa ele citava várias vezes que Mani era sua "mulher" ou "namorada".

Os dois moravam juntos na casa de Mani há mais de um ano. O relacionamento durou menos de dois anos.

"Não precisa de tempo mínimo para comprovar união estável. Se a união era com a finalidade de constituir família, basta um dia. Nestes casos, o legislador se preocupa com a motivação (constituir família). Não importa o tempo", explicou o advogado

Davi Brito foi o campeão do "BBB" e ganhou um prêmio de R$ 2,92 milhões, além de ter conquistado dois carros 0Km no programa: uma Chevrolet Trailblazer 2025 e um Chevrolet S10 2025. Após o programa, ele investiu na compra de imóveis em Salvador para aluguel por temporada e deu entrevistas afirmando que seu patrimônio ultrapassou os R$ 10 milhões.

Antes de entrar no "BBB", Davi era motorista de aplicativo e ajudava Mani na barraca de lanches que ela tem em Salvador. Ele inclusive preparava bolo e alguns sanduíches que eram vendidos na barraca. Com o relacionamento ficando sério, ele se mudou para a casa da empreendedora, local onde ele morava até entrar no reality show da Globo.