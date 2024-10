Ronnie Von desabafa sobre 4º dia do apagão em São Paulo: Estou indignado - Reprodução de vídeo / Instagram

Ronnie Von desabafa sobre 4º dia do apagão em São Paulo: Estou indignadoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 14/10/2024 12:11

Rio - O cantor e apresentador Ronnie Von, de 80 anos, compartilhou nas redes sociais, na manhã desta segunda-feira (14), um vídeo em que desabafou sobre o quarto dia sem energia elétrica e afirmou que está 'indignado'. De acordo com um informativo da Enel, concessionária de energia, o apagão atinge cerca de 537 mil casas na Grande São Paulo ocasionado por um temporal na sexta-feira (11)."São 9 horas da manhã, de segunda-feira, e nada de energia. Estamos assim desde sexta-feira. Nos meus 80 anos de idade, eu nunca vi algo parecido. É impressionante que isso possa acontecer. Eu reconheço que houve uma catástrofe, que houve uma eventualidade e etc", iniciou o cantor. Na legenda da publicação, ele escreveu: "Estou indignado com tamanha irresponsabilidade! Você também está sem energia?".

Na noite deste domingo (13), a concessionária de energia informou que deslocou técnicos do Rio de Janeiro e do Ceará para acelerar a resolução do problema. "Após o vendaval de até 107km/h que atingiu a capital e a região metropolitana na última sexta-feira, reforçamos nossas equipes em campo, deslocamos técnicos do Rio e do Ceará e estamos recebendo apoio de outros grupos de distribuição", declarou a empresa através do perfil do X, antigo Twitter. A empresa não divulgou um prazo oficial para a normalização.