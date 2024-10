Concessionária de energia trabalha para solucionar apagão em São Paulo - Reprodução/Instagram

Publicado 14/10/2024 07:32 | Atualizado 14/10/2024 07:42

São Paulo - A Enel, concessionária de energia que atua na Grande São Paulo, tenta solucionar o grande apagão sofrido na região após os fortes ventos da última sexta-feira (11) . Na noite deste domingo (13), a empresa informou que deslocou técnicos do Rio de Janeiro e do Ceará para acelerar a resolução do problema.

"Após o vendaval de até 107km/h que atingiu a capital e a região metropolitana na última sexta-feira, reforçamos nossas equipes em campo, deslocamos técnicos do Rio e do Ceará e estamos recebendo apoio de outros grupos de distribuição", escreveu a empresa em seu perfil no X.

Cerca de 537 mil casas seguem sem energia segundo um informativo da empresa nesta segunda-feira (14). A capital concentra o maior número de residências que sofreram com o apagão. A empresa não divulgou um prazo oficial para a normalização.

"A companhia segue trabalhando para restabelecer o fornecimento para 537 mil clientes impactados (...) Na capital, cerca de 354 mil clientes estão sem energia. Municípios mais impactados: Cotia 36,9mil clientes sem energia, Taboão da Serra, 32,7 mil; e São Bernardo do Campo, 28,1 mil", disse a companhia em nota nesta segunda-feira.

Resposta mais lenta que em 2023

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa Neto, afirmou neste domingo que a ação da Enel neste ano ficou aquém das expectativas e foi, inclusive, mais lenta do que no apagão de novembro do ano passado. À época, a empresa levou 24 horas para retomar 60% dos consumidores interrompidos. Esse mesmo patamar foi atingido no evento atual em 42 horas.

"Nos preocupa a capacidade de mobilização da empresa neste momento e a velocidade do restabelecimento do serviço", afirmou Tiago Mesquita, diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp), órgão que apoia a Aneel na fiscalização da qualidade do serviço de energia elétrica prestado pelas concessionárias.