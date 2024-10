Washington Olivetto foi o criador do Garoto Bombril - Reprodução

Publicado 13/10/2024 21:05 | Atualizado 13/10/2024 21:23

Washington Olivetto, ícone da publicidade brasileira, faleceu neste domingo, 13, aos 73 anos, no Rio de Janeiro . Criador do Garoto Bombril, ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul, para tratar complicações de uma cirurgia feita no pulmão em São Paulo. A notícia da perda gerou homenagens entre artistas, empresários e políticos, como o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e outras autoridades.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva

''Aos 73 anos, nos despedimos do publicitário Washington Olivetto, talvez o mais célebre nome da nossa propaganda. Criador de grandes campanhas da televisão brasileira, Olivetto ganhou mais de 50 prêmios no Festival de Publicidade de Cannes e ficou conhecido como a mente por trás da propaganda do “Garoto Bombril”, um personagem clássico que moldou a publicidade desde a década de 70. Sua participação em empresas foi tão famosa que viraram até música, a “W/Brasil” de Jorge Ben Jor. Também foi colunista, escrevendo artigos na imprensa brasileira por anos. Washington Olivetto foi ainda vice-presidente do Corinthians, ajudando a fundar a Democracia Corinthiana ao lado de grandes nomes como Sócrates e Casagrande, durante a ditadura militar. Meus sentimentos à família, amigos, colegas de profissão e admiradores.''

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad

''Washington Olivetto levou a brasilidade para o mundo em suas peças publicitárias. Sua criatividade, bom humor e apreço pela democracia deixam marcas na nossa cultura popular. Meus sentimentos aos amigos e familiares.''

Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha

''Luto Partiu o grande Washington Olivetto. Um dos maiores publicitários do Brasil responsável por grandes campanhas e inclusive a Democracia Corinthiana. Meus sentimentos aos amigos e familiares.''

Senador e líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues

''Perdemos um dos maiores publicitários brasileiros. Criador de campanhas icônicas e do célebre movimento da "Democracia Corinthiana", Washington Olivetto deixou seu nome cravado na história da publicidade. Meu abraço fraterno nos familiares e amigos.''