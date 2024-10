Joice Alves dos Santos Silva Cirino, de 36 anos, era professora - Reprodução / Redes sociais

Publicado 13/10/2024 15:05 | Atualizado 13/10/2024 15:06

Uma professora morreu após comer uma coxinha supostamente envenenada em São Brás, interior de Alagoas. O marido dela, considerado o principal suspeito, foi ouvido pela polícia na última quarta-feira (9). Ele nega as acusações.

A mulher, identificada como Joice dos Santos Silva Cirino, de 36 anos, passou mal depois que consumiu o salgado e foi logo socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Porto Real do Colégio. Ela, no entanto, não resistiu e faleceu, segundo a "TV Gazeta", afiliada da Globo no estado.

"É uma notícia triste que chocou a população de São Brás. O médico que atendeu a vítima apontou indícios de envenenamento. As investigações começaram imediatamente, na manhã de hoje", afirmou o delegado Rômulo Andrade, responsável pelas investigações.

Segundo investigações, a coxinha também foi oferecida ao filho do casal, que recusou. Amostras de alimentos na casa da vítima foram coletados durante as investigações e enviadas para o laboratório forense.

A Polícia Militar afirmou que o inquérito está sob responsabilidade da Polícia Civil, que já abriu o inquérito. A reportagem tenta contato com a corporação para mais detalhes.