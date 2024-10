Amigos, parentes e colegas de trabalho prestaram homenagens e velaram as vítimas do acidente neste domingo, 13 - Divulgação/Corpo dos Bombeiros

Amigos, parentes e colegas de trabalho prestaram homenagens e velaram as vítimas do acidente neste domingo, 13Divulgação/Corpo dos Bombeiros

Publicado 13/10/2024 22:21

Os corpos dos seis mortos em queda de helicóptero do Corpo dos Bombeiros foram velados e enterrados em cerimônias neste domingo, 13, em Belo Horizonte.

As vítimas, capitão Wilker, tenente Victor, sargentos Welerson e Gabriel, o médico Rodrigo Trindade e o enfermeiro Bruno Sudário foram homenageados e velados de forma simultânea no Colégio Santa Marcelina, em Belo Horizonte, diante da presença de familiares, amigos e colegas de profissão. Não foi autorizada a presença da imprensa no interior do local.

Após as homenagens e despedidas, os corpos seguiram para serem enterrados também de forma simultânea, porém em cemitérios diferentes. Levados em cortejo em carros abertos, foram sepultados no cemitério do Bonfim o capitão Wilker, o sargento Welerson e o sargento Gabriel. No Bosque da Esperança, o tenente Victor e o enfermeiro Bruno Sudário. O médico Rodrigo Trindade foi enterrado no cemitério Parque da Colina.

O Governo de Minas Gerais decretou luto oficial de três dias pelas seis vítimas da tragédia. Em nota, prestou solidariedade às famílias, amigos e colegas de trabalho das vítimas do acidente. ''Que suas trajetórias de coragem sejam lembradas e honradas para sempre. Que o conforto e a força alcancem a todos os que foram atingidos por essa tragédia.''

A aeronave perdeu o controle enquanto fazia buscas por um monomotor e caiu na estrada de São Bartolomeu, em Ouro Preto. Acidente aconteceu na noite desta sexta-feira, 11.