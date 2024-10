Rodrigo Faro comemorando o aniversário de Vera Viel com as filhas - Reprodução Instagram

Rodrigo Faro comemorando o aniversário de Vera Viel com as filhas Reprodução Instagram

Publicado 14/10/2024 12:29 | Atualizado 14/10/2024 12:31

Rio – Rodrigo Faro mostrou, no Instagram, neste domingo (13), um registro da comemoração do aniversário de 49 anos da mulher, Vera Viel, internada em um hospital em São Paulo, devido a uma cirurgia para a retirada de um tumor maligno na coxa esquerda. No vídeo, o apresentador aparece cantando parabéns junto com as filhas, Maria e Helena, enquanto a herdeira mais velha do casal, Clara, participou em chamada de vídeo.



fotogaleria

“É o aniversário mais especial da vida dela porque o maior presente não lhe foi dado, foi retirado. O que foi dado foi a bênção de Deus e a cura. Hoje a gente vai cantar este parabéns com muito orgulho", declarou Rodrigo.



Ticiane Pinheiro comemorou a vida da amiga nos comentários da postagem: "Muitas bençãos na vida da Verinha". A cantora Aline Barros também prestigiou o aniversário de Vera. "Parabéns, querida. Que Deus abençoe sua vida! Você é preciosa demais", afirmou.



Para acompanhar a recuperação de Vera, Rodrigo foi substituído pela apresentadora Adriane Galisteu, que apresentou o programa ‘Hora do Faro’, da Record, neste último domingo (13).