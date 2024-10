Letícia e sua filha mais nova, Maria Olívia - Reprodução Instagram

Letícia e sua filha mais nova, Maria OlíviaReprodução Instagram

Publicado 14/10/2024 13:56

Rio – Leticia Almeida, de 28 anos, anunciou no Instagram, nesta segunda-feira (14), o nascimento de sua terceira filha, Maria Olívia, fruto de seu relacionamento discreto com Caio Brunocilla. A bebê veio ao mundo no dia 12 de outubro. A a atriz mostrou cliques do momento especial em sua rede social.

fotogaleria

"Nós te amamos, filha", declarou a influenciadora. Após a postagem, internautas comentaram na publicação de Letícia. “Mais uma Maria para eu me apaixonar, já amo”, afirmou uma fã. “Que felicidade! Passou tão rápido”, declarou outra.



Acompanhada de sua primogênita, Maria Madalena, de 6 anos, e sua filha do meio, Maria Flor, de 4, a atriz compartilha momentos de sua rotina com os internautas.