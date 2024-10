Ary Toledo morre aos 87 anos - Reprodução do Instagram

Ary Toledo morre aos 87 anosReprodução do Instagram

Publicado 12/10/2024 12:38 | Atualizado 12/10/2024 15:07

Rio - Diversos famosos prestaram homenagens e lamentaram a morte do humorista Ary Toledo , de 87 anos, através das redes sociais. O humorista faleceu neste sábado (12), em decorrência de uma pneumonia. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde o dia 2 de outubro.

Marcus Cirillo publicou uma foto com Ary e lamentou a morte do comediante. "Essa foto foi em 2013… e eu estava a um ano na estrada com Stand-up comedy… tive a honra de abrir o show dele e consegui apenas falar: estou começando na comédia… por favor me abençoe. E foi assim que começou essa brincadeira das bênçãos. Hoje a comédia amanheceu órfã. Descanse em paz mestre dos mestres".



Diogo Portugal, humorista: "Que triste! Humorista incrível!".



Eros Prado, comediante: "O melhor dos melhores!!! Descanse em paz, mestre".



Thiago Rocha, apresentador: "Após várias internações seguidas, o humorista não resistiu a última internação. Descanse em paz, Ary".



Darlisson Dutra, apresentador: "Que notícia triste! Uma grande referência para mim. Gravamos recentemente o Programa do Ratinho e ele elogiou o meu humor e minhas piadas. Descanse em paz. Você nos fez sorrir muito".