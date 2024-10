Ary Toledo morre aos 87 anos - Reprodução do Instagram

Ary Toledo morre aos 87 anosReprodução do Instagram

Publicado 12/10/2024 11:07 | Atualizado 12/10/2024 12:23

Rio - O humorista Ary Toledo morreu aos 87 anos, em São Paulo, neste sábado (12). A informação foi confirmada através das redes sociais do artista. A causa do falecimento não foi divulgada.

"Com profundo pesar anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós. Sentiremos a sua falta Mestre", diz a publicação.

O velório acontecerá nesta tarde, no Ossel Memórial, em São Caetano do Sul. A cerimônia de despedida está marcada para às 19h.

Ary foi casado por 40 anos com a atriz, diretora teatral e crítica musical Marly Marley, conhecida jurada do "Programa Raul Gil". Ela morreu em 2014, aos 75 anos.

Carreira

Natural de Martinópolis, no interior de São Paulo, Ary Christoni de Toledo iniciou a carreira artística no teatro como ator, aos 22 anos. Após cinco anos, ele ingressou no humor e ganhou notoriedade ao contar piadas em suas apresentações. Parte das anedotas tinham como temas animais falantes, conotação sexual, maílicias de profissionais, falta de decoro dos políticos brasileiros e mais. No período militar, Toledo foi preso por dizer em um de seus shows: "Quem não tem cão, caça com gato e quem não tem gato, cassa com ato" referindo-se ao Ato Institucional V. Ele foi liberado logo depois.

Na televisão, Ary atuou no seriado "O Vigilante Rodoviário" (1962), da TV Tupi. Na Record, brilhou na novela "Ceará contra 007" (1965) e no "Festival de Música Popular Brasileira" (1969). Já no SBT, ele arrancou boas risadas no público em "A Praça é Nossa", ao longo de suas passagens pela emissora, em 1987, 1991, 2017 e 2019. Nos cinemas, atuou em Esse Mundo É Meu (1964), "A Compadecida" (1969) e Tentação na Cama (1984). Seu trabalho também foi reconhecido nas rádios, onde contava histórias divertidas.

Ao longo da carreira, o artista acumulou mais de 65 mil anedotas, algumas publicadas em livros. Ele também fez sucesso na música com a canção "Pau de Arara", composta por Vinicius de Moraes e Carlos Lyra, e gravou CDs. Entre os hits divertidos estão "A moda do Zé", "Melô do Pinto" e "Rosinha".