Enel reforçou as equipes em campo com até 2.500 técnicosDivulgação / Enel

Publicado 12/10/2024 17:44 | Atualizado 12/10/2024 20:00

A Enel informou que a energia elétrica na região metropolitana de São Paulo foi restabelecida em cerca de 750 mil endereços, faltando ainda a normalização em outros 1,35 milhão.

O comunicado foi divulgado às 19h10 de sábado, dia 12, ou seja: aproximadamente 24 horas após a ocorrência dos temporais que afetaram a região na noite de sexta-feira, 11, com ventos que chegaram a passar de 100 km/h.

Na cidade de São Paulo há cerca de 870 mil clientes sem energia. Além da capital paulista, os municípios mais afetados são: Taboão da Serra, com 91 mil unidades; Cotia, cm 79,8 mil; São Bernardo do Campo, com 70,4 mil; e Santo André com 66,6 mil, de acordo com a concessionária.

Em nota, a Enel Distribuição São Paulo reiterou que seguirá trabalhando sem interrupções com reforço das equipes de campo para restabelecer o serviço para todos. Há cerca de 1,6 mil técnicos nas ruas, segundo a empresa. Em alguns casos, o trabalho para restabelecer a energia é mais complexo pois envolve a reconstrução de trechos inteiros da rede, justificou.

A falta de energia por mais de 24 horas também tem provocado outros transtornos para a população, com dificuldades no abastecimento de água e problemas no sinal de telefonia e internet.