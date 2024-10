Juju Salimeni revelou alterações em suas medidas - Reprodução/Instagram

Publicado 12/10/2024 16:14

Rio - Juju Salimeni compartilhou detalhes das mudanças em seu corpo após o processo de emagrecimento. Neste sábado (12), a musa fitness contou que perdeu 10 kg e atualizou suas medidas em vídeo divulgado nas redes sociais.

fotogaleria "Mulherada, hoje é dia de tirar medidas que vocês sabem que mudou muito o meu corpo e eu vou mandar fazer umas roupinhas de carnaval. Hoje, a gente vai ver como estão minhas medidas que vocês tanto me perguntam", disse.

No vídeo, Juju revela que está com 100 cm de busto, 68 de cintura e 64 cm de coxa. Ela também contou que ainda não finalizou as mudanças no corpo. "Perdi centímetros nos lugares certos. Mas ainda vai ter muita mudança, né? Vamos das uma secadinha", afirmou.