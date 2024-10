Esposa de Marcos Mion toma atitude após rumores de traição e choca web - Foto: Reprodução

Esposa de Marcos Mion toma atitude após rumores de traição e choca webFoto: Reprodução

Publicado 12/10/2024 19:37 | Atualizado 12/10/2024 19:40

Rio - Marcos Mion chorou durante o "Caldeirão com Mion", da TV Globo, neste sábado (12), ao lembrar a luta da mulher, Suzana Gullo, contra o câncer de mama. Durante a mensagem de encerramento do programa, o apresentador explicou que a devoção por Nossa Senhora Aparecida surgiu desse momento familiar difícil.

"Eu deveria ter uns 35 anos, parei tudo para estar ao lado dela. Em nenhum momento, deixei ser a doença dela: era a nossa doença", contou.Durante o tratamento, Suzana pedia que o marido pendurasse todos os dias uma imagem de Nossa Senhora no hospital e ficava o tempo inteiro com uma Nossa Senhora Aparecida nas mãos, chegando a dormir com ela."Aquilo foi entrando em mim como entendimento muito humano de que o controle não é nosso, a gente tem que se curvar", afirmou. "Ali ganhei a maior lição que a Nena já me deu na vida e eu apliquei a tudo: que os remédios, os médicos são fundamentais e necessários, não existe cura sem eles. Mas eles funcionam com muito mais eficiência quando somados à fé. Não existe vitória sem fé", afirmou.