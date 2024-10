Rafaella Justus publicou clique durante e após treino na academia - Reprodução/Instagram

Rafaella Justus publicou clique durante e após treino na academia Reprodução/Instagram

Publicado 12/10/2024 16:59

Rio - Rafaella Justus não fugiu da academia e dividiu com os seguidores mais um dia de cuidados com a saúde. A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus compartilhou trechos da atividade física e uma selfie após finalizar os exercícios.



"Treininho feito. Como meu amigo diria: 'Fotinha de 'rata da academia' no elevador, hahahaha amooo!", escreveu na legenda.

Aos 15 anos, Rafaella Justus ganhou uma festa de debutante em agosto . A comemoração foi realizada no no hotel JW Marriott, em São Paulo, e foi marcada por trocas de vestidos, valsa com familiares, shows e presença de famosos. Rodrigo Faro, Vera Viel, Karina Sato, Celso Zucatelli, Cesar Filho, Elaine Mickeli e Tom Cavalcante foram algumas das celebridades que marcaram presença na celebração.