Marcio Garcia impressiona ao postar fotos sem camisa com filho, FelipeReprodução / Instagram

Publicado 12/10/2024 13:37

Rio - Marcio Garcia, de 54 anos, chamou atenção dos seguidores, nesta sexta-feira (11), ao compartilhar uma foto sem camisa com seu filho Felipe, de 15 anos, enquanto treinavam juntos na academia. O apresentador destacou a importância de passar tempo de qualidade com o jovem, fruto de seu relacionamento com Andrea Santa Rosa.



"Sabe aquele tempo de qualidade do qual comentei, que considero muito importante encontrar para cada filho? Pois é, este foi o meu, desta semana, com o meu número 3, Felipe Garcia", iniciou ele.



"Apesar da pequena interferência dos peludos, conseguimos conversar e colocar o nosso papo, com N maiúsculo, em dia! Estou muito feliz e orgulhoso em ver o homem que você está se tornando, filho! Parabéns e obrigado por retribuir o nosso esforço na sua educação! Você é nota 10! Te amo! Que Deus abençoe o nosso final de semana e as nossas famílias", finalizou.



Além de Felipe, o ator também é pai de Pedro, de 20, Nina, de 19, e João, 9, frutos do seu casamento com Andrea, com quem está junto há 21 anos.