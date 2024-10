Alex Escobar participa de show de Elymar Santos - Wallace Barbosa / AgNews

Publicado 12/10/2024 10:04

Rio - Elymar Santos comemorou o aniversário de 72 anos no palco. O artista se apresentou na casa de shows Ribalta, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira (11), e recebeu um convidado pra lá de especial: Alex Escobar. O apresentador do "Globo Esporte", da TV Globo, surpreendeu ao soltar a voz na música "Poxa", ao lado do cantor.

O humorista Rafael Portugal conferiu a performance dos dois da plateia. Elymar também animou o público com clássicos dos grandes festivais de música popular brasileira das décadas de 60, 70 e 80. Hits como "Dona", "Taras e Manias", "Amor Ateu", "Sonhar Contigo" e "Fogo da Paixão" fizeram parte do repertório.