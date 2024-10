Pedro Bial é questionado sobre ’ereções consistentes’ e revela: ’Muito eventualmente’ - Reprodução de vídeo / X

Pedro Bial é questionado sobre 'ereções consistentes' e revela: 'Muito eventualmente'

Publicado 22/10/2024 07:54 | Atualizado 22/10/2024 07:55

Rio - O jornalista e apresentador Pedro Bial, de 66 anos, foi o convidado do programa "Lady Night", do Multishow, da TV Globo, desta segunda-feira (21). Durante a atração, ele respondeu de forma bem-humorada uma série de perguntas da apresentadora Tata Werneck, incluindo sobre a vida sexual.



"Como está a libido, Bial?", indagou a apresentadora. "Absolutamente concentrada no trabalho", afirmou Bial. Tata, então, disparou em tom descontraído: "Não tem transado há meses".

Em seguida, ela questionou: "Como foi seu banho hoje?" "Só tinha sabonete líquido, sabe? Coisa de hotel", disse o jornalista. "Vamos reclamar com a Globo. Mas pra comprar um sabonete, demite três atores. Estamos sem verba. Comprei um xampu saiu Francisco Cuoco, Gloria Pires... ", brincou, arrancando uma gargalhada do apresentador.



A humorista continuou as perguntas. "Ereções consistentes e vigorosas?" "Muito eventualmente", revelou Bial, aos risos. A plateia reagiu e Tata chamou a atenção: "Gente, vamos respeitar!" No entanto, logo após falou: "Pênis dorminhoco...".



Em outro momento da atração, ele participou do quadro "Hector Bolígrafo", em que um polígrafo apontava a veracidade das respostas. "Você já viu o meu programa antes, Bial?", perguntou a apresentadora. Após ter uma crise de riso e deitar no sofá, o apresentador respondeu: "Claro que sim, Tata! Imagina! Aos pedacinhos...". O polígrafo, no entanto, apontou que a resposta não foi verdadeira. "Ah, ele mente! Falou que foi um baita programa, mas não sabia. E eu peguei duas horas de carro para chegar em São Paulo pra ir no seu! Complicado!"

Pedro Bial é casado com a jornalista Maria Prata desde maio de 2015. Eles são pais de Laura, de 5 anos, e Dora, de 3. O jornalista também é pai de Ana, 36, Theo, 26, e José, 21, frutos de relações anteriores.