Luana e Fernando discutiram em ’A Fazenda’ - Reprodução/Playplus

Publicado 22/10/2024 16:09 | Atualizado 22/10/2024 16:12

Rio - Uma enorme briga aconteceu na sede de "A Fazenda 16", nesta terça-feira (22). Tudo começou após Fernando encontrar uma lata de leite condensado vazia atrás do filtro de barro na despensa. O chef de cozinha suspeitou de Luana e Gizelly. "Deixou até a colher. Olha o nível de higiene da pessoa, e deixou aí pra esconder", contou aos peões.

fotogaleria A situação gerou uma troca de farpas entre Albert, Camila, Flora e Luana. O ex-Power Couple pediu para que elas devolvessem o produto. "Onde estão as delas? As minhas estão ali!", disse Albert. "Tem que perguntar pra ela, eu não sei!", rebateu Camila. "Eu não estou te inquirindo, Camila. Eu tô conversando como todo mundo. Você não precisa defender ela. Eu tô falando que é fácil resolver isso", explicou o peão.

Em seguida, Luana mostrou as latas que escondeu e Albert pediu que ela deixasse junto com as outras. "Quem comeu o leite assume. Não é punição, não mistura as coisas, são pessoas diferentes", pontuou. "Babaquice, chatice. Gente, insuportável", reclamou Flora. O desentendimento ganhou um novo capítulo quando Fernando descobriu que as latas guardadas pela ex-De Férias Com o Ex são da reposição de alimentos da semana passada.

"Vocês vem falar que a menina rouba cerveja, Gizelly roubou o drink das meninas aqui e escondeu atrás do negócio, eu vi ela roubando. Vocês são hipócritas pra c*r*lho. Você é a primeira a dizer, 'ai, gente, não vamos roubar as coisas', e tá guardando leite condensado desde a Raquel. Eu fiz dois pudins aquele dia [aniversário da Raquel] para todo mundo. Vocês pegaram a porr* do pudim e comeram na frente de todo mundo. Nem eu comi o pudim que eu fiz, porque vocês foram infantis, escrotas pra c*r*lho", frisou o chef de cozinha.

A briga, que teve início na área externa, seguiu dentro da sede. "Você me chamou no apontamento sendo que tá lambendo o c* do Sacha. Você é uma palhaça mesmo", disse Fernando. "Você está me culpando de uma coisa que todo mundo fez [esconder alimentos] Eu não comecei. Prova essa porr*, prova c*r*lho", rebateu Luana, que arremessou uma cadeira no chão.

O chef de cozinha relembrou que a peoa cuspiu em Gilson durante uma discussão anterior. "Joga a cadeira em mim. Vai cuspir em mim, lhama? Vai jogar cadeira nos outros, agressiva?", disse. "Eu sou agressiva mesmo, eu assumo", constatou Luana. "Todo mundo aqui dentro já escondeu as coisas. Exceto algumas pessoas! Os dois grupos já esconderam, os dois grupos xingam. Ah vai à merda menina, se liga. Você é louca", disparou.

Depois do bate-boca, Luana chorou com as aliadas e foi aconselhada por Gilson a revelar quem deixou a lata de leite condensado vazia na despensa - neste caso, Gizelly - motivo que deu início a briga. "Eu estou cansada. "Quero ver se quem fez, vai assumir. Quero só ver. Quero ver se as pessoas conseguem dar a cara a tapa. Eu não tenho problema nenhum."