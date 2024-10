Gabriela Loran - Reprodução Gabriela Loran

Gabriela LoranReprodução Gabriela Loran

Publicado 22/10/2024 05:00

Rio – Depois de integrar o elenco de "Renascer", da TV Globo, Gabriela Loran, de 31 anos, está de volta às telinhas como Cinthia, na série "Body by Beth", do canal TNT, que se passa em uma academia e aborda temas como relações familiares, padrões de beleza e os desafios da vida profissional. A personagem é uma mulher engraçada, ríspida, apesar de ser carinhosa em alguns momentos, e sem papas na língua.



fotogaleria

A atriz trans diz que assim como Cinthia também "não tem meias palavras". "Sou exatamente assim. As pessoas confundem com grosseria, mas não é (risos). Costumo ser bem decidida sobre as coisas que quero e faço, então não tenho tanta paciência. Mas juro que sou um amorzinho. Então sim! Nos duas compartilhando esse jeitinho doce de ser", entrega.



Cria de São Gonçalo, Loran relata também o que mais a impressiona neste papel. "Acho que a língua afiada da dessa personagem me impressionou bastante. Ela consegue ser engraçada e ríspida ao mesmo tempo. Delimita seu espaço, mas também sabe que ali na academia com a Beth (Marisa Orth) ela está em família. Cheguei a montar uma história na minha cabeça de que fui criada pela Beth, a quem Cinthia tem muita admiração", revela.



Atuando ao lado de grandes nomes no humor brasileiro, como Marisa Orth e Diogo Vilela, a atriz conta de onde veio sua inspiração para a comédia e como essas parcerias influenciam em seu trabalho. "A comédia entra na minha vida como válvula de escape da dificuldade e de todo bullying que sofria. Desenvolvi esse humor para me proteger do mundo. E hoje é uma das vertentes que mais amo fazer, porque com humor podemos informar inteligente e causar transformações também. Marisa Orth foi e é uma grande amiga que levei para vida, atuar ao lado dela é uma verdadeira escola", avalia.



Nova temporada de 'Arcanjo Renegado'



No elenco da terceira temporada da série "Arcanjo Renegado", do Globoplay, com estreia prevista para novembro, Gabriela adianta que o público pode esperar muitas emoções. "Gravar 'Arcanjo' é sempre uma experiência incrível. Nós estamos nos tornando uma grande família, é incrível construir essa história não só dentro da trama mas fora também. Tudo isso graças a José Júnior e Raoni Seixas. Sou extremamente grata. E nesta temporada podemos esperar emoções extremas! Muita ação e tensão. Estou muito ansiosa para ver tudo que construímos até aqui e já estamos nos preparando para a 4ª temporada", revela.

'Histórico'

Gabriela fez parte do primeiro núcleo "queer" da teledramaturgia em "Renascer", da TV Globo. A artista celebra o feito e diz como enxerga a evolução da representatividade LGBTQIA+ na televisão. "Sem dúvida é histórico e transformador fazer parte dessa virada! Fui a primeira atriz trans de 'Malhação' e, agora, pude viver essa experiência incrível em 'Renascer'! Me sinto a Anitta, rompendo barreiras", diverte-se.

Ela ainda expõe o que deseja para o futuro. "Que roteiristas, diretores e produtores de elenco olhem para mim/nós além da minha identidade de gênero. Venho reivindicando protagonismo há anos, quero pedir um voto de confiança. Quero ter a oportunidade de mostrar meu trabalho, para além do prisma de ‘amiga’, estou um pouco exausta de contar a história sempre sendo o braço direito de outros personagens. Quero poder viver personagens mais profundos e com história. Igual ao filme 'O último Animal', pelo qual fui premiada como melhor atriz no festival de Petrópolis com a minha primeira protagonista "Paulinha", protagonista essa que veio através de um filme internacional”, declarou.



Cirurgia



Após passar por uma cirurgia de redesignação sexual, em janeiro, Gabriela diz que se sente cada dia melhor. "Está sendo incrível e uma oportunidade única. A cada dia que passa sinto que estou vivendo um sonho. Essa sem dúvida foi a melhor escolha que fiz na vida", entrega ela, que opina: "Acredito que cada uma irá viver a experiência de uma forma diferente, sempre reforçando nas minhas redes que tudo que compartilho vem atrás de minha vivência e que cada corpo é um corpo".

Premiada no Festival de Petrópolis



Reconhecida como melhor atriz no Festival de Petrópolis, Loran vibra com o prêmio e o bom momento profissional. "Isso tudo serviu para mostrar que quando a oportunidade vem, eu devoro! Minha primeira protagonista me levou a essas duas indicações incríveis. Meu nome estava sendo falado em Los Angeles ao lado de nomes como Vera Holtz, Grazi Massafera, Juliana Paes e isso é surreal. Quero ter a oportunidade de mostrar cada vez mais meu valor. E quero sim meu Oscar".



*Reportagem da estagiária Mariana Amaral, sob supervisão de Isabelle Rosa