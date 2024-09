Lilia Cabral caracterizada como Maristela de ’Garota do Momento’ - Globo / Beatriz Damy

Lilia Cabral caracterizada como Maristela de ’Garota do Momento’Globo / Beatriz Damy

Publicado 24/09/2024 12:40 | Atualizado 24/09/2024 13:03

Rio - Lilia Cabral, de 67 anos, apareceu pela primeira vez caracterizada como Maristela, sua personagem na próxima novela das 18h da TV Globo, "Garota do Momento". O clique do folhetim, que se passa nos anos 50, foi divulgado pela emissora, nesta terça-feira (24).

No início da trama, ainda na década de 1940, Maristela (Lilia Cabral) irá se opor ao casamento do filho, Juliano (Fabio Assunção), com Clarice (Carol Castro). Quando Clarice perde a memória em um acidente, Maristela tem a ideia de criar para ela um falso passado, com uma falsa irmã, Zélia (Leticia Colin), e uma falsa filha, Bia (Maisa). Inteligente e manipuladora, está sempre um passo à frente das pessoas quando o assunto lhe interessa.

O folhetim, escrito por Alessandra Poggi e com direção geral de Jeferson De e direção artística de Natalia Grimberg, tem previsão de estreia para o segundo semestre deste ano.