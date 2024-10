Viviane Araújo durante o ’Conversa com Bial’ - Reprodução de vídeo

Viviane Araújo durante o ’Conversa com Bial’Reprodução de vídeo

Publicado 23/10/2024 09:03 | Atualizado 23/10/2024 09:13

Rio - Viviane Araújo relembrou a época em que integrou a banda de forró Chamego de Menina durante o "Conversa com Bial", da TV Globo, nesta terça-feira (22). A atriz, que interpreta Rosana em "Volta Por Cima", diz que fez aula de canto para ser vocalista do grupo.

fotogaleria

"Até isso me jogaram. Aí eu falei, quer saber? Vamos embora, vamos ver no que vai dar e não deu em nada!", contou ela, levando a plateia aos risos. A Rainha de Bateria do Salgueiro disse que a experiência foi positiva. "Foi legal, curti. Fiz aula de canto".



Ela ainda disse que essa fase profissional pode ajudá-la como atriz, caso alguma personagem sua precise cantar. "Ensaiando, com treino. Uma professora: 'Canta assim, nesse tom', porque eu tenho uma voz muito grave, para botar uma nota lá no alto eu não consigo, então vamos botar assim e tal, vamos cantar bonitinho", explicou.

História no Carnaval e assédio

Durante a entrevista com Pedro Bial, Vivi lembrou sua trajetória no Carnaval. "Em 1995 foi a primeira vez que pisei na Marquês de Sapucaí com a Beija-Flor. Desfilei sem a pretensão de que alguma coisa fosse acontecer", afirmou. Em 1997, ela desfilou pela Império da Tijuca. Dois anos depois, brilhou na Caprichosos de Pilares. Em 2009, a atriz integrou o Salgueiro, onde segue até hoje. "Faço 30 anos de Sapucaí (no ano que vem), 20 anos de Mancha Verde e 18 anos de Salgueiro", lista.

Ela ainda comentou como lida com a nudez no Carnaval. "Me sentia tão leve, plena. E era uma coisa mais natural. Achava bonito. Era uma coisa que fluía e fazia parte", afirmou a artista, que estampou cerca de dez capas de revistas masculinas.

Vivi, então, contou como reagia ao assédio. "Eu tinha uma presença sempre marcante que era o meu pai. Então, em todos os lugares meu pai estava tentando me proteger de alguma forma. Quando eu percebia alguma coisa, alguma situação, eu fazia a Zaca (Zacarias). Era assim que eu me defendia. Nunca tive nada muito grave, de um assédio. Recebia cantada, fazia a maluca".

Garota do Fantástico e participante do concurso 'Morena do Than'

Antes de desfilar, Vivi foi "Garota do Fantástico", em 1994. "Quando eu entrei mesmo nesse universo que comecei a enxergar várias coisas. Aí veio essa coisa: acho que é isso que eu quero mesmo, quero brilhar, quero seguir essa vida", contou. Três anos depois, a atriz participou do concurso "Morena do Tchan". Na época, Sheila Carvalho levou a melhor. "Não ganhei, chorei, fiquei arrasada! Nossa, foi horrível", recordou.

Família

Mulher de Guilherme Militão e mamãe de Joaquim, de dois anos, Viviane se derrete pela família. "Ele (Joaquim) é um danadinho. Mas é a melhor coisa da minha vida. O Guilherme é presente, parceiro, divertido. Ele tem essa coisa leve, esse humor bacana. E a gente consegue passar isso para o Joaquim". A atriz ainda citou o primeiro beijo em Guilherme, no Salgueiro. "Foi na rua".

Boa fase e maternidade

Prestes a completar 50 anos, a atriz diz que vive uma boa fase. "Muda. A gente não tem como negar isso. O que eu quero poder é viver o melhor momento que eu tenho hoje. Não posso me comparar com uma menina de 25, querer ser a Viviane que tinha o corpo de 25. A cabeça nem quero (risos). A maternidade mudou meu corpo. Foi difícil. Mas passou. Hoje estou aquil", declarou a artista, que pensa em aumentar a família.

"Tenho um embrião congelado, a gente conversa bastante. Sempre... Minha realização na profissão veio depois dos 40. É onde estou madura, feliz e vivendo tudo o que realmente quis na minha vida. Para eu parar novamente, enfim. Até meu marido concorda às vezes nessa questão. A gente pensa em adotar também".