Adriane Galisteu perde a paciência com GilsonReprodução da Record

Publicado 23/10/2024 07:59

Rio - A quinta roça de "A Fazenda 16", da Record, foi formada na noite desta terça-feira (22), com direito a barraco. Adriane Galisteu perdeu a paciência com Gilson e pediu para a produção cortar o áudio dele. O personal trainer disputa a berlinda com Julia Simoura, Luana Targinno e Fernando Presto. Um dos competidores poderá escapar da roça caso vença a prova do fazendeiro nesta quarta (23). O chef, no entanto, não participará da dinâmica, pois foi vetado.

Vencedor da Prova de Fogo, Gui Vieira ficou com o Poder da Chama Branca, recebeu imunidade e ainda pôde livrar outro peão do perigo. Ele optou por Sacha Bali. Luana Targinno ficou com a Chama Laranja e pode escolher dois competidores, um da baia e outro da sede, como únicas opções de seleção do segundo roceiro para a Roça.

Em seguida, o fazendeiro Yuri Bonotto mandou Gilsão para a Roça. "Está fazendo hora extra aqui", alegou o dançarino. Na hora de votar, Gilsão perdeu a linha e chegou a discutir com Yuri e Sacha Bali. Adriane Galisteu precisou intervir.

"Gilsão, por favor, é sua hora de votar. Por favor, me scute", pediu a apresentadora. "Respeita a apresentadora", alertou Yuri. "Gilsão, você está me ouvindo? Gilson, está me ouvindo? Ele não está me ouvindo. Direção, corta ele!", reforçou Galisteu. Após ter o microfone cortado, Gilson votou em Julia Simoura.

Julia recebeu 11 votos dos competidores se juntou ao personal na roça. A atriz precisou puxar um dos moradores da baia para ocupar o terceiro banquinho e escolheu Fernando Presto. Luana sobrou no "Resta Um" e integrou a berlinda. Ela ainda vetou o chef de cozinha da Prova do Fazendeiro.