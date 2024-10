Guilherme e Gizelly - Reprodução PlayPlus

Guilherme e GizellyReprodução PlayPlus

Publicado 23/10/2024 14:27

Rio – Gizelly atacou Sacha Bali com uma série de xingamentos na manhã desta quarta-feira (23), em "A fazenda 16", da Record. Em uma conversa com Guilherme, o ator passou pelos dois e escutou a advogada dizendo, na área dos animais, que se recusaria a ajudar ele e sua ex-aliada, Luana. Ela ainda declarou que odeia ficar perto do peão.

fotogaleria

Enquanto filmava Guilherme nas atividades, Gizelly comentou: "Eu não vou ajudar nem você e nem a Luana. Eu acordei para ajudar os bois e o pessoal falou que não precisava. O cavalo eu não vou ajudar nunca se você estiver, onde você estiver eu estou longe".



A peoa ainda afirma que Sacha tem inveja da quantidade de seguidores dos outros peões: "Eu odeio falar perto de você, odeio sentir sua respiração, porque você é nojento, podre, porco, subterrâneo, ingrato, egoísta, machista, invejoso. Morre de inveja de quem tem seguidor. A primeira coisa que perguntou para todo mundo nessa casa foi: quantos seguidores você tem?".



Apesar de ouvir as provocações, Sacha não rendeu o assunto e preferiu ignorar a ex-BBB. O clima tem esquentado entre os peões desde a formação da roça, nesta última terça-feira (23).