Narcisa conta que já tomou banho de champanhe: ’Para tirar o mau-olhado’Reprodução de vídeo

Publicado 23/10/2024 12:05

Rio - Narcisa Tamborindeguy, de 57 anos, foi um das convidadas do "Lady Night", do Multishow, desta terça-feira (22). A influenciadora digital Inês Brasil também participou de alguns quadros da atração, e as duas protagonizaram momentos inusitados e divertidos. Além disso, a socialite fez algumas revelações sobre a vida pessoal, inclusive ao contar que já tomou banho de champanhe.



"Eu tomava banho de champanhe porque eu ia em uma cartomante que falava que, todo dia, eu tinha que tomar um banho de champanhe. Eu fiquei em um hotel e todo dia eu tomava banho com champanhe, e minha filha também. A gente pegou mania dessa mulher, que falavam que era bruxa, em São Paulo", disse Narcisa, durante o bate-papo com a apresentadora Tata Werneck.

Em seguida, ela relembrou o susto que tomou quando chegou a conta. "Quando veio a conta do hotel dos nosso banhos de champanhe para tirar mau-olhado, para ter prosperidade, saúde, amor, eu fiquei assim...", disse, fazendo expressão de espanto.Surpresa com a história, Tata questionou. "Dava saúde, mas dava higiene? Tomar banho só com champanhe". Narcisa, então, falou: "Não, [tomava banho de champanhe] depois da higiene". Mas logo depois voltou atrás. "Não, nem precisava... eu acho que só botava champanhe mesmo", disse socialite, aos risos. "Para que sabonete, né?", ironizou a apresentadora.Em outro momento do programa, Narcisa e Inês participaram de um quadro. Tata perguntou se influenciadora digital era contra ou a favor de ter um relacionamento aberto. "Como é aberto? Quando se fala em aberto penso em tanta coisa", questionou. Após Tata explicar, ela continuou. "Nunca. Não dá. Até quando eu era mulher de noite, que fui a maior prostituta da Alemanha, eu não gostava", afirmou a dona do bordão "Alô, alô, graças a Deus".Narcisa, então, perguntou se ela gostava das "salsichas" de Munique, fazendo referência ao prato típico do lugar, mas em duplo sentido. "Grande é pouco, eu gosto de todas. Eu fui para lá morar com o meu ex-marido com vinte e quatro anos. Me separei dele aos trinta e cinco, e fiquei dos 35 aos 42 anos sendo a maior prostituta da Alemanha por transar tanto", disparou Inês.A socialite continuou os questionamentos enquanto a apresentadora caía na gargalhada. "Qual o máximo que você já ficou por hora transando?". "Sete horas. [...] Eu tinha o propósito de ficar famosa, aguentei tudo para estar aqui hoje famosa. Agradeço muito Deus, minha família e aos LGBT por eu ter saído da prostituição", disse a influenciadora, ajoelhada e erguendo os braços para cima. "Ah, eu também quero! Viva os LGBTQIA+! Viva! Eles me amam", falou Narcisa.A socialite e a influenciadora também se surpreenderam ao descobrirem que fazem aniversário no mesmo dia. "Ela nasceu no mesmo dia que eu, 25 de outubro", disse Narcisa. As duas, então, se abraçaram. "Que Deus abençoe a gente sempre", desejou Inês. "Sabe quem mais é desse dia? Pablo Picasso", contou a socialite.