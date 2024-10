Raul Gil durante o ’The Noite’ - Lourival Ribeiro / SBT

Publicado 24/10/2024 08:50

Rio - Após anunciar sua aposentadoria no "Domingão com Huck", Raul Gil, de 86 anos, voltou atrás e não tem mais planos de parar de trabalhar. Com 64 anos de carreira, o apresentador afirmou, em entrevista ao "The Noite com Danilo Gentili", nesta quarta-feira (23), que o palco é sua vida.

"Você pensa em se aposentar ou não pensa?", perguntou Danilo Gentili. "Eu não. Aposentar só quando eu morrer", disparou Gil. "Eu já pensei em me aposentar, mas não dá. Eu nasci, e o palco é minha vida", completou o apresentador.

Filho de Raul, Raulzinho, que também participou da atração, comentou: "Mas você sabe que a gente é muito malhado por isso, né?". "Não dá para aposentar. Eu já falei lá no Luciano Huck, eu estava pensando em parar. Mas eu não vou parar mais, não", declarou o aprresentador. "Eu acho que não tem que parar", concordou Gentili.

Raulzinho disse que o pai recebeu muitas mensagens depois de comunicar sua aposentadoria. "Muita gente ligou, mandando 'Raul, não para. Você não pode parar. Você tem que continuar'. Aí a gente falou: 'pai, eu sei que você está triste com uma série de coisas'... Infelizmente, a gente acaba sendo atacado. Parece que não existe, mas existe o etarismo. Meu pai é um cara de se admirar, porque com a idade dele, 86 anos, a energia que ele tem, a saúde que ele tem, tudo que ele conquistou...", opinou. "E cantar do jeito que eu tô cantando", brincou o apresentador.

No programa, o veterano também elogiou Patricia Abravanel. "Quem é o maior sucesso da televisão, hoje, no Brasil? Patricia Abravanel e fazendo os quadros antigos do pai dela com uma profissionalidade tremenda, carisma, amor", comentou.