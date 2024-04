Raul Gil se emociona com homenagem - Reprodução/Globo

Raul Gil se emociona com homenagem

Publicado 31/03/2024 18:19

Rio - Raul Gil foi surpreendido com uma emocionante e inédita homenagem no programa "Domingão com Huck" , que trouxe à tona cenas históricas de sua carreira e depoimentos de celebridades. O veterano apresentador, de 86 anos, foi presenteado com um microfone dourado, um dos símbolos que o acompanham há anos na televisão.

Luciano Huck também recriou, neste domingo (31), o emblemático cenário do quadro "Cartas e Cartazes", marcando assim a trajetória de Raul Gil. Cada carta escondia alguém fundamental na vida profissional do ícone. Por trás da "rainha de copas" estava Simony, que foi revelada por Raul aos 3 anos, antes de se tornar um grande nome no "Balão Mágico" e despontar como cantora.

Emocionada, Simony compartilhou em um vídeo sua gratidão e admiração. "Eu não queria cantar naquele momento, mas você, com seu jeitinho, me convenceu: 'Onde você vai? Você vai ao meu programa de qualquer jeito!'. Eu não podia ficar de fora dessa homenagem. Você é a história viva da nossa televisão! Gratidão! Eu te amo sempre", disse.

O artista escondido no "valete de paus" era Sidney Magal. Ao revelar-se, o cantor expressou seu agradecimento: "Muita gente não sabe, mas o primeiro programa foi o quadro 'Na Boca do Forno'. Quero te agradecer de coração. Você é um descobridor dos sete mares da classe artística!".

Gil, por sua vez, recordou uma dica que deu a Magal no passado, sobre a importância de se movimentar no palco: "Você precisa dançar, está parado como poste. Você tem corpo de bailarino espanhol!". O cantor se tornou nacionalmente conhecido por seu rebolado ao se apresentar.

A carta "às de paus" escondeu um amigo de longa data, Ary Toledo. O humorista fez questão de enaltecer a generosidade do apresentador. "Ele abriu espaço altruístico para o jovem mostrar seu talento. É como um vestibular para o sucesso. Muitos artistas passaram por lá e se consagraram no cenário artístico. Esse grande amigo, além de grande comunicador, é dono de um sentimento que transborda alegria, solidariedade e, sobretudo, generosidade", falou.

Já a carta "às de copas" trouxe mais uma surpresa emocionante para Raul Gil e o público do "Domingão", Ratinho. O também apresentador do SBT relembrou o papel crucial do veterano em sua carreira: "Eu fui apresentado ao Brasil no Programa Raul Gil. E ele fez isso com muita gente. Eu sou um deles. Um abraço muito grande ao meu colega e amigo Raul Gil!".

"Ele trabalhava na CNT, em Curitiba, e eu disse: 'Ele parece o Mazzaropi!'. Liguei para o [Eduardo] Lafon, que o dirigiu, e trouxe Ratinho para São Paulo", acrescentou Raul Gil. Na carta final da homenagem, "rei de ouros", ele acertou rapidamente: "Titãs".

A surpresa ficou ainda maior quando Paulo Miklos apareceu pessoalmente no palco do "Domingão" para cantar "Sonífera Ilha", a mesma música que marcou a estreia da banda na TV, dentro do "Programa Raul Gil".

No final da homenagem, o comunicador revelou que planeja se aposentar no final deste ano. "Quero avisar a vocês que esse ano eu me aposento, não farei mais televisão. Vou ficar até o fim desse ano e vou dar uma parada. Acho que está na hora de eu me aposentar", avisou.