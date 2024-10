Flora cruz - Reprodução/Playplus

Publicado 24/10/2024 18:52

Rio - Horas antes de mais uma eliminação em "A Fazenda 16", Flora Cruz conversou com Julia Simoura, nesta quinta-feira (24), e pediu que a aliada faça um sinal no programa de Rodrigo Faro, que os eliminados gravam no dia seguinte após deixar o reality show. A atriz enfrenta Fernando Presto e Luana Targino na quinta roça da atração rural.

fotogaleria "Se for sair, amanhã no Faro, [vai] bem linda, se posiciona, vê tudo... Tenta dar alerta pra gente", pediu a filha de Arlindo Cruz. "Pode deixar", afirmou Julia.

A atriz irá enfrentar a noite de eliminação após não ganhar a prova do fazendeiro. O cargo mais alto do reality show foi conquistado por Gilson, que levou a melhor contra Julia Simoura e Luana Targinno em uma disputa que envolvia agilidade.