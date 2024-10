Leandro Lima durante o Lady Night - Reprodução de vídeo

Publicado 24/10/2024 07:52

Rio - Leandro Lima, de 42 anos, recordou um acidente que sofreu na Itália, quando trabalhava como modelo no país, durante o "Lady Night", do Multishow, nesta quarta-feira (23). O ator, que interpretou o delegado Marino em "Terra e Paixão", contou que foi atropelado por um ônibus.

"Eu fui atropelado por um ônibus, daquele sanfonado. Um ônibus sem fim, assim. Todo mundo me pergunta: 'Estava bêbado, de ressaca? Era de madrugada?'. E, não: era oito da manhã, eu estava indo para o trabalho, e acordei no hospital", recordou.



No acidente, o artista se feriu. "Eu fui mexer a minha língua, dentro da boca. Ela estava do tamanho dessa caneca [apontou para caneca do cenário]. Foi uma fratura no [osso] zigomático, e ficou muito inchado. Quebrei a cara, literalmente".