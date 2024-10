Boninho dirige especial do Roberto Carlos na Globo com participação de Andrea Bocelli - Reprodução/Instagram

Publicado 24/10/2024 16:26

Rio- Boninho compartilhou com seus seguidores os bastidores de gravação do especial de fim de ano da Globo de Roberto Carlos, que esse ano terá a participação especial do tenor italiano Andrea Bocelli, além de outros artistas brasileiros.

"Um dia único, dirigindo Andrea Bocelli e Roberto Carlos para nosso especial de final de ano. E os ensaios com os outros convidados do show começam em breve... Já empolgado para terminar o ano dirigindo mais um especial, o seu 50º na Globo. Um privilégio. E a certeza de muitos anos ao seu lado ainda, meu amigo Roberto Carlos e o carinho de Andrea Bocelli", escreveu o diretor.

"Amo! Como é bom estar na companhia de grandes talentos e amigos", comentou Ana Furtado, apresentadora e mulher do diretor.

O especial do artista deve ser exibido na Globo em dezembro e a gravação do show completo acontecerá no dia 27 de novembro em São Paulo.

Boninho deixa Globo após 40 anos

José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, deixará a emissora no final de 2024, após 40 anos. Esse mês, a Globo iniciou conversas com Boninho, atual diretor de Gênero Reality, para uma nova parceria como talento artístico, com quadros e participações em programas e desenvolvimento de novos projetos, mas Boninho optou por seguir atuando como criador de forma independente.

Rodrigo Dourado, que assumiu a direção-geral do BBB há dez anos e, há cinco, a direção artística do programa, agora será o novo diretor de Gênero Reality.