Virginia Fonseca Reprodução do Instagram

Publicado 25/10/2024 11:01

Rio - Virginia Fonseca, de 25 anos, voltou a gravar seu programa no SBT, "Sabadou com Virginia", nesta quinta-feira (24), um mês e meio após dar à luz José Leonardo. Na atração, a a apresentadora recebeu o ator Marcos Pasquim e as cantoras Naiara Azevedo e Solange Almeida. No Instagram Stories, ela contou que estreou no quadro "Se Beber, Não Fale" e precisou ingerir um drinque ruim.

"Tô sumidinha porque eu estava gravando. Gente, um programa maravilhoso! Nossa, casou todos os três, Naiara, Solange, Marcos, que programa maravilhoso!", disse Virginia. "E eu vim aqui agora escovar os dentes, porque eu estreei no 'Se Beber, Não Fale', com o pior drinque que já fizeram na história. E a plateia me paga. Bicho, que drinque filho da...", reclamou.

Depois, ela questionou algumas pessoas da produção: "Quem teve a ideia do drinque? O pior drinque que já existiu na história! O diretor avisando no meu ouvido para eu não beber tudo, e a plateia falando: 'Vira, vira!'", contou a influenciadora.