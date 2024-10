Dilsinho revela se já cogitou ter relacionamento aberto com a mulher - Reprodução de vídeo / X

Publicado 25/10/2024 10:23 | Atualizado 25/10/2024 10:25

Rio - O cantor Dilsinho, de 32 anos, foi o convidado do programa "Lady Night", do Multishow, desta quinta-feira (24). Ao ser questionado pela apresentadora Tata Werneck se já cogitou ter um relacionamento aberto com a mulher, Beatriz Ferraz, o artista revelou que não.



"Na minha cabeça, em relação à vida a dois, eu acho que eu sou um pouco à moda antiga. Se eu quisesse ficar com outras pessoas, ou ela também, acho que não teria porque [a gente] dividir tudo o que é um casamento, sabe?", iniciou.

O cantor ainda opinou que o relacionamento vai além desses conceitos. "O casamento é uma parada muito além disso. Mas, assim, é a minha opinião", frisou.



Em outro momento do programa, o artista - que tem medo de altura - foi desafiado por Tata a encarar um jogo de realidade virtual. Nele, Dilsinho teria que 'salvar' um gato que estava preso no topo de um prédio. "Não, não. Juro, não tem como", disparou o pagodeiro. "Você sabe que não é real, né?", disse Tata, aos risos. Por fim, o cantor desistiu. "Sério, estou passando mal. Não tem como", falou. "E o gatinho vai morrer?", brincou a apresentadora. "Vai", disparou o artista.

