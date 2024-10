Julia é eliminada de ’A Fazenda 16’ - Reprodução de vídeo

Publicado 25/10/2024 07:36

Rio - Fim de jogo para Julia Simoura! A atriz recebeu apenas 22,15% dos votos do público e foi eliminada de "A Fazenda 16", da Record, na noite desta quinta-feira (24). Ela levou a pior na roça contra Fernando Presto e Luana Targinno.

Após anunciar o resultado, a apresentadora Adriane Galisteu elogiou Julia. "Você é uma gata. Você viveu tantas coisas nessa 'A Fazenda'. Foi duas vezes fazendeira, dormiu na baia, não fugiu de treta, estava ali firme e forte. Tem uma retórica linda e 20 anos. Usa essa sua educação, essa inteligência, você é articulada. Você vai brilhar muito aqui fora. Tenho certeza. Te agradeço por você ter abrilhantado 'A Fazenda'".

A atriz, então, falou sobre a experiência de ter participado do reality rural. "Meu coração está em paz, tranquilo. Talvez o meu jogo não foi tanto pro embate, sou muito tranquila de lidar. Talvez eu tenha tido dificuldade de me adaptar nesse ambiente. Mas estou com o coração em paz, tudo o que falei, fiz aqui dentro. Acho que dei melhor de mim. Espero ter mostrado a melhor versão de mim para o público".

Por fim, a ex-peoa opinou sobre quem deve vencer o programa. "Acho que a Flora tem muito potencial. Ela é articulada, sincera firme e tem grande personalidade".