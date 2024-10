Beatriz Ferraz e Dilsinho - Reprodução/Instagram

Rio - Dilsinho, de 32 anos, será pai mais uma vez. A informação foi confirmada pela assessoria do artista ao Dia. O cantor e Beatriz Ferraz vivem um relacionamento há 13 anos e agora esperam o segundo filho. Eles já são pais de Bella, de 3 anos. A estudante de medicina veterinária ainda é mãe de Romulo, fruto de uma antiga relação.

Atualmente, Beatriz está em Orlando, nos Estados Unidos, enquanto Dilsinho segue no Brasil. O artista chegou a compartilhar um registro em estúdio na preparação para a gravação do projeto "Pagode do Diferentão 2".