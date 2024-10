Larissa Tomásia - Reprodução de vídeo / Record

Larissa Tomásia

Publicado 22/10/2024

Rio - Larissa Tomásia voltou a ganhar destaque nas redes sociais após expor uma mensagem inusitada enviada por um seguidor. O fã ofereceu a quantia de R$ 50 mil em troca de uma ação peculiar. A proposta, compartilhada por Larissa com seus seguidores, gerou reações diversas entre internautas.

A mensagem do seguidor não passou despercebida: "Olá. Te dou 50 mil se me deixar lamber seus pés depois de um treino na academia. Te envio o dinheiro agora se quiser. E depois a gente combina sem pressa no sigilo", escreveu o usuário. O conteúdo rapidamente viralizou, provocando discussões e brincadeiras entre os seguidores da influenciadora.A publicação de Larissa trouxe uma série de reações bem-humoradas de seus seguidores. Uma das internautas comentou: "Já deixei de graça né. Manda ele me mandar mensagem, Larissa", em tom de brincadeira. Outro seguidor, em uma referência ao ditado popular, escreveu: "Eu não dou uma sorte dessas… É, parece que o que dizem é real. A carne só cai no prato do vegano...".