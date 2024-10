Ana Furtado - Reprodução / Instagram

22/10/2024

Rio - Ana Furtado celebrou o aniversário de 51 anos, nesta terça-feira (22), com uma mensagem emocionante nas redes sociais. A apresentadora compartilhou um vídeo especial, acompanhado de uma carta aberta em que reflete sobre sua trajetória. No texto, Ana relembra sua versão adolescente de 15 anos, falando sobre sonhos, e os desafios que superou ao longo do caminho.



"Para comemorar meus 51 anos, escrevi uma carta dedicada à Ana de 15. Uma menina tímida, cheia de sonhos e o desejo de conquistar o mundo… que bom poder te contar que a gente chegou lá! Obrigada também a cada um de vocês que fizeram parte da minha caminhada até aqui e me ajudaram a construir essa história. Tenho muito orgulho de poder olhar pra trás e ver que tudo tudo tudo valeu a pena!", disse Ana.



Boninho, marido da apresentadora, com quem é casada há 24 anos, fez questão de homenagear a amada nas redes sociais. "Hoje é um dia muito especial para o meu amor, Ana Furtado, minha querida que está fazendo 51 aninhos hoje e praticamente mais da metade da vida dela a gente passou junto. É o meu amor a minha vida. Ana, feliz aniversário de todo o meu coração, que eu te amo muito. Que você continue linda, maravilhosa, que seja minha companheira para sempre. Te amo muito, um beijo. Feliz aniversário".



Na legenda, complementou: "Hoje é um bom dia especial para a minha Ana Furtado, que está fazendo aniversário hoje, e para todos os aniversários de hoje! Ana é uma pessoal especial, que tem um brilho no coração. Ana me completa e me faz muito feliz! Ana, te desejo muito saúde, muita luz, muita vida para que possamos viver juntos por muitos e muitos anos! Parabéns, te amo".