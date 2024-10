MC Daniel curte verão europeu ao lado de Anitta - Reprodução / Instagram

MC Daniel curte verão europeu ao lado de AnittaReprodução / Instagram

Publicado 22/10/2024 20:03 | Atualizado 22/10/2024 20:04

Rio - MC Daniel, de 26 anos, compartilhou nesta terça-feira (22) um registro de sua evolução física na academia. O cantor postou um vídeo exibindo os músculos definidos e fez uma comparação entre o "shape" atual e uma foto de antes de iniciar os treinos intensos.

fotogaleria

"Mudei muito?", questionou o funkeiro no stories do Instagram.Daniel está à espera do primeiro filho, fruto do relacionamento com Lorena Maria. Recentemente, a influenciadora rebateu críticas de internautas que afirmam que o casal não combina e ironizou dizendo que faria uma transmissão ao vivo dos momentos íntimos com o cantor.