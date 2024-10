Jade Magalhães e Luan Santana - Reprodução / Instagram

Jade Magalhães e Luan Santana Reprodução / Instagram

Publicado 22/10/2024 17:36 | Atualizado 22/10/2024 17:37

Rio - Jade Magalhães, de 31 anos, revelou nesta terça-feira (22) detalhes do quartinho da filha que está à espera com Luan Santana, de 33 anos. Nas redes sociais, a influenciadora compartilhou um registro de uma penteadeira de madeira feita sob medida para o espaço da bebê, além de dar uma pista sobre o possível nome da pequena.



fotogaleria

Na imagem, é possível ver quadros bordados decorando a parede, um deles com a letra "M" em destaque, sugerindo que o nome da filha começará com essa inicial. "Finalizando os últimos detalhes do quartinho da nossa princesa", escreveu Jade na legenda, indicando que os preparativos estão praticamente concluídos.



O casal, que anunciou a gravidez recentemente, tem mantido os seguidores atualizados sobre essa nova fase da vida, com Jade frequentemente compartilhando momentos especiais da gestação.