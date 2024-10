Ary Mirelle se casou com João Gomes - Felipe Souto Maior/AgNews

Ary Mirelle se casou com João GomesFelipe Souto Maior/AgNews

Publicado 22/10/2024 14:19 | Atualizado 22/10/2024 14:21

Rio - Ary Mirelle, mulher de João Gomes, compartilhou com os seguidores, na tarde desta terça-feira (21), um momento inesperado que o casal enfrentou durante o casamento, que ocorreu na segunda-feira (21), no Castelo de Brennand, em Recife. Enquanto trocavam as alianças no altar, o anel do cantor acabou não servindo, embora tivesse encaixado perfeitamente quando experimentaram antes da cerimônia.