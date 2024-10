Famosos marcam presença no casamento de João Gomes e Ary Mirelle

Rio - Aconteceu na tarde desta segunda-feira (21) o casamento de João Gomes e Ary Mirelle. A cerimônia ocorreu no Castelo de Brennand, em Recife, Pernambuco, e contou com a presença de familiares, e alguns amigos famosos do casal.

Prestigiaram a celebração os cantores Joyce Alane, Mari Fernandes e Xand Avião, que foi acompanhado da mulher, a influenciadora Isabele Temóteo. Mirella Santos, uma das madrinhas do casamento, chegou ao lado do marido, o surfista Gabriel Farias e da filha Luna. Gkay também marcou presença na cerimônia.

Entre idas e vindas, João Gomes e Ary Mirelle estão juntos desde 2022. Os dois reataram o namoro em maio de 2023 após um tempo separados e tiveram o primeiro filho, Jorge, em janeiro deste ano.

