Maria Alice - reprodução Instagram

Maria Alice reprodução Instagram

Publicado 21/10/2024 16:32

Rio - Na manhã desta segunda-feira (21), Virginia Fonseca compartilhou um momento inusitado envolvendo sua filha Maria Alice, de 3 anos. A menina, primogênita da influenciadora digital e do cantor Zé Felipe, surpreendeu os seguidores ao questionar sobre o paradeiro do tio-avô Leandro, falecido em 1998. O cantor, irmão de Leonardo, avô de Maria Alice, morreu vítima de um câncer há mais de duas décadas, e a pergunta da criança causou comoção e surpresa.





No vídeo, a pequena Maria Alice aparece com um filtro de lágrimas no rosto e pergunta: "Cadê meu tio Leandro?". A pergunta foi recebida com silêncio por alguns segundos, até que alguém respondeu à menina que ele "está no céu". Diante dessa resposta, Maria Alice voltou a chorar.



Interações anteriores de Maria Alice sobre o tio Leandro



Essa não foi a primeira vez que Maria Alice mencionou o tio-avô. Em uma ocasião anterior, Zé Felipe relatou que a filha falou sobre ver Leandro vestido de boiadeiro. "Ela olhou para o lado e falou: 'Não é, tio Leandro?'. Eu fiquei com medo, larguei ela lá", disse o cantor, ainda visivelmente impressionado com o relato da filha.



Virginia também já compartilhou que a menina costuma associar a figura do tio-avô ao chapéu que veste. Segundo a influenciadora, Maria Alice fala que está "de Liandro", imitando a pronúncia infantil do nome do cantor.