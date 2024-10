Ary Mirelle via stories - Reprodução Instagram

Publicado 21/10/2024 15:26

Rio – Ary Mirelle, de 22 anos, revelou detalhes do casamento com João Gomes, de 22, na madrugada desta segunda-feira (21). A influenciadora digital contou aos seus seguidores, no Instagram Stories, que está organizando os últimos detalhes antes de ir até o local do casamento, no Castelo de Brennand, em Recife, e que usará dois vestidos: um para cerimônia e outro para a festa.

"Oi, pessoal. São exatamente uma da manhã e estou arrumando as coisinhas para amanhã. Porque vamos passar o dia no lugar onde será o casamento. Vou levar tudo de Jorge (filho do casal, de apenas nove meses), mamadeira, leite, porque depois que eu colocar o vestido não terá mais peito para ele", contou ela.



"Estou organizando algumas coisas e aqui está o meu vestido oficial, e aqui está o véu e o vestido da festa", declarou Ary.