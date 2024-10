Vera Fischer com a filha, Rafaela Fischer - Reprodução Instagram

Publicado 21/10/2024 14:22

Rio – Vera Fischer, de 72 anos, aproveitou as férias para viajar com a filha, Rafaela Fischer, de 45, para Nova York, nos Estados Unidos. Em uma publicação feita no Instagram, neste domingo (20), a atriz mostrou que as duas estão visitando lugares famosos da cidade, como a Times Square.

Fãs da loira rapidamente se pronunciaram, elogiando as fotos: "Amore, posso imaginar o tamanho da sua felicidade estando ao lado da sua filhota em Nova York. Mil beijos para as duas", declarou um. "A melhor companhia de uma viagem deliciosa! 'Mom and baby'. Cheiro de paz e amor para as duas!", afirmou outro.



Vera foi casada com o diretor Perry Salles (1939-2009), com quem teve sua primeira filha, Rafaela. A atriz também é mãe de Gabriel Camargo, de 31 anos. Fruto de seu antigo relacionamento com Gabriel Camargo.