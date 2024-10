Fátima Bernardes celebra aniversário dos trigêmeos com William Bonner: Amo vocês imensamente - Reprodução / Instagram

Fátima Bernardes celebra aniversário dos trigêmeos com William Bonner: Amo vocês imensamenteReprodução / Instagram

Publicado 21/10/2024 10:48

Rio - A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes, de 62 anos, celebrou aniversário de 27 anos dos filhos trigêmeos, frutos do antigo casamento com o âncora do "Jornal Nacional", da TV Globo, William Bonner. Através das redes sociais, nesta segunda-feira (21), ela resgatou fotos antigas e se declarou para os herdeiros Vinicius, Laura e Beatriz.



"Como passou rápido. Como é gostoso ver tudo que vivemos nos últimos 27 anos. Só que ao separar algumas fotos pra postar, tudo está tão vivo na memória que parece que foi ontem. Que vocês sigam buscando a felicidade, sigam construindo a história de vocês", iniciou Fátima, na legenda de uma publicação no Instagram.

"E sempre que possível estejamos juntos pra celebrar a vida, como na última foto desse carrossel. Amo vocês imensamente", finalizou a jornalista. No compilado, ela resgatou alguns momentos ao lado dos filhos, desde a infância até a fase atual.



Nos comentários da publicação, famosos e internautas parabenizaram os aniversariantes. "Lindos!!! Parabéns", expressou a atriz Heloisa Périssé. "Parabéns! Deus os abençoe grandemente!", desejou uma usuária do Instagram. "Viva os trigêmeos! Muitas bençãos de Deus na vida de cada um. Parabéns pra você também que é uma mãezona", disse outra seguidora.