Bruna Biancardi e Carol Dantasreprodução Instagram

Publicado 21/10/2024 19:01

Rio - Bruna Biancardi usou suas redes sociais para prestar uma homenagem a Carol Dantas, ex-namorada de Neymar e mãe de Davi Lucca, filho do jogador. No aniversário de Carol, Bruna não só enviou seus votos de felicidade, como também compartilhou fotos, celebrando o carinho e a amizade que tem por ela.

“Hoje é o dia dela! Carol Dantas, que Deus te abençoe nesse próximo ciclo e te conserve do jeitinho que você é: leve, feliz, dedicada em tudo, parceira e especial. Obrigada por tudo e conte sempre com a gente!”, escreveu Bruna em seu Instagram.Apesar dessa relação harmoniosa com Carol, Bruna recentemente teve desentendimentos com Amanda Kimberlly, mãe de Helena, filha de Neymar de três meses. A situação gerou burburinho nas redes sociais, especialmente depois que a página Alfinetei divulgou imagens que sugeriam desconforto por parte de Bruna em relação à filha de Amanda.Um dos comentários curtidos por Amanda dizia: “Eu teria receio de deixar minha filha perto de uma mulher assim. Nítido o incômodo com a Helena”.Enquanto a relação com Amanda enfrenta desafios, a conexão entre Bruna e Carol permanece um exemplo de como duas mulheres, com histórias semelhantes, podem construir uma amizade baseada em respeito e carinho. Bruna, atual namorada de Neymar e mãe de Mavie, mostrou que, mesmo com o histórico de ambos, a amizade com Carol é sólida. As duas mães de filhos do jogador compartilham momentos marcantes, como viagens e encontros em família. Inclusive, Bruna é frequentemente recebida com carinho na casa de Carol, em Barcelona, reforçando o vínculo das duas.