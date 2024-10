Rafael Cardoso - Reprodução / Instagram

Rafael Cardoso Reprodução / Instagram

Publicado 21/10/2024 20:06

usou suas redes sociais para desabafar sobre os desafios enfrentados no relacionamento com o ator.

Rio - O ator Rafael Cardoso se manifestou após sua ex-mulher, Mariana Bridi, trazer à tona uma série de acusações sobre violência psicológica e verbal. Na segunda-feira (21), Mari

A resposta de Cardoso veio em seguida, em entrevista à CNN, onde ele negou todas as alegações de agressão. Em sua declaração, Rafael Cardoso foi enfático: "O que posso dizer no momento é que os dois processos correm em segredo de justiça e me foi informado que não posso aprofundar em nada, sobre nenhum deles. Mas, vale ressaltar que não houve nenhum tipo de agressão à mãe dos meus filhos ou a eles”.



Ele também falou sobre a relação com os filhos, revelando a dificuldade de manter contato constante. “Tenho falado com meus filhos por WhatsApp sempre que consigo – não é sempre, visto que depende muito mais da outra parte aceitar as minhas chamadas, o que nem sempre acontece!”



Cardoso concluiu sua fala mencionando as ações legais que estão sendo tomadas. "O que posso dizer, nesse momento, é que estou cumprindo todas as medidas legais e minhas obrigações como pai que são possíveis no momento. E, muito em breve, meus direitos serão reestabelecidos”, afirmou, sem dar mais detalhes sobre os processos, que seguem em segredo de justiça.