Cantora realizou laserterapia durante tratamento do câncer - Reprodução/Instagram

Cantora realizou laserterapia durante tratamento do câncerReprodução/Instagram

Publicado 21/10/2024 15:44

Rio - Preta Gil dividiu com os seguidores, nesta segunda-feira (21), mais uma etapa do tratamento após ser diagnosticada com quatro novos tumores, um deles em metástase, pouco mais de um ano depois de retirar o câncer inicial. Nos Stories, a cantora de 50 anos mostrou detalhes de uma sessão de laserterapia.



fotogaleria "Vamos puncionar e colocar o cateter", iniciou a explicação. "Laserterapia previne a mucosite, que são feridas que dão na boca por causa da quimioterapia. Fazemos ela preventiva pra não surgir e, quando surge, também fazemos laser pra sumir", completou a artista. "Perfeita explicação", confirmou o médico.