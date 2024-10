Duda Reis espera o primeiro filho com o empresário Eduardo Nunes - Reprodução/Instagram

Duda Reis espera o primeiro filho com o empresário Eduardo Nunes Reprodução/Instagram

Publicado 21/10/2024 21:45

Rio - Duda Reis abriu a caixinha de perguntas do Instagram, nesta segunda-feira (21), e conversou com as seguidoras sobre a primeira gestação. Grávida de Aurora, fruto da relação com o empresário Eduardo Nunes, a influenciadora explicou o motivo de não monitorar seu ganho de peso.



fotogaleria "Uma vez eu respondi essa pergunta, e deu uma polêmica que só. Metade super entendeu e a outra não. Eu falei que tenho acompanhamento nutricional, mas eu não fico acompanhamento quanto eu ganhei. Tive transtorno de imagem, bulimia, anorexia. Hoje eu estou muito bem, mas eu acho que esses pontos da nossa vida as vezes alguns gatilhos podem acioná-los. Acho que agora, não precisa ter nada na minha mente sobre peso e corpo", disse.

Duda Reis contou ainda que sua médica ficou encarregada de informar qualquer alteração preocupante. "Tenho que estar saudável e estou. Me peso sempre. Só não olho. Minha médica está ali olhando, se estiver alguma anormalidade ela me avisa. Procuro me alimentar bem, como umas besteiras, mas não fico nessa paranoia. Atingi esse lugar e sei como foi difícil, mas não quero perder esse lugar. Pra mim está sendo muito bom, estou até me sentindo mais bonita com mais corpo, mais bochecha", completou.