Xuxa Meneghel nos bastidores do XSPB 14reprodução Instagram

Publicado 21/10/2024 17:50

Rio - Na manhã desta segunda-feira (21), Xuxa Meneghel movimentou as redes sociais ao compartilhar uma foto de mais um momento especial de sua carreira. A apresentadora está em fase de gravação do novo projeto "Xuxa Só Para Baixinhos 14" e contou com a presença de algumas de suas icônicas paquitas.

fotogaleria



Entre as paquitas convidadas para participar do coro do projeto estavam Andrea Veiga, Tatiana Maranhão e Lana Rhodes. Xuxa expressou sua alegria ao reunir as amigas em um novo trabalho, mencionando na legenda da publicação: "Gravando o coro do XSPB 14 com meu Ju, o Francci, e com as gralhas (minhas sempre pakas)".



O encontro marcou um momento de nostalgia para os fãs que acompanharam a trajetória de Xuxa ao longo dos anos. As paquitas, que fizeram história ao lado da apresentadora em diversos programas, agora participam de mais uma fase desse legado voltado para o público infantil. O projeto "Xuxa Só Para Baixinhos" é uma das iniciativas de maior sucesso da carreira da apresentadora, voltada para a produção de conteúdo educativo e divertido para crianças. O retorno de paquitas ao palco do XSPB 14 promete agradar tanto os fãs da antiga geração quanto os novos espectadores.



O post gerou diversas interações, com comentários entusiasmados, incluindo o da coreógrafa e bailarina, Aninha Calderon, que marcou presença no set: "Amei!!! E amei tb as comidinhas veganas todas. Já quero as receitas!".

Documentário polêmico

Recentemente, o documentário sobre as paquitas gerou grande controvérsia. Intitulado Paquitas – O Documentário, ele aborda os bastidores da vida das assistentes de palco de Xuxa, expondo relatos de dificuldades e pressão durante os anos em que integraram o elenco. Entre os principais pontos discutidos, estão questões sobre a rígida rotina de trabalho, exposição midiática intensa e as consequências pessoais para as participantes.



O documentário traz depoimentos de ex-paquitas como Andréa Sorvetão, Ana Paula Almeida (Pituxita) e Bárbara Borges, que compartilharam suas vivências de forma detalhada. A produção tocou em temas delicados, gerando discussões sobre a forma como as jovens foram preparadas e gerenciadas nos bastidores.



Paquitas – O Documentário estreou no início de 2024 e rapidamente virou assunto nas redes sociais e na imprensa. O conteúdo gerou reações mistas, com alguns elogiando a abordagem transparente e outros criticando a exposição de aspectos sensíveis da história das paquitas.